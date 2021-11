Aandacht voor Intertrust op Damrak na overnamebod

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar Intertrust. Investeringsbedrijf CVC Capital Partners heeft een bod uitgebracht op het trustkantoor. Ook verwerken beleggers de resultaten van tankopslagbedrijf Vopak, roestvrijstaalmaker Aperam en baggeraar Boskalis.

Intertrust voert exclusieve gesprekken met CVC over een bod van 18 euro per aandeel op de onderneming. Het bod ligt ruim 40 procent boven de slotkoers van 12,56 euro op donderdag. De twee partijen kijken onder meer naar de mogelijkheid van een strategische samenvoeging van Intertrust met trustkantoor TMF Group. De trustsector ligt al enige tijd onder vuur van de toezichthouders vanwege witwassen en belastingontwijking. Ook hebben verschillende aandeelhouders van Intertrust de afgelopen tijd kritiek geuit op de achterblijvende prestaties van het bedrijf.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de laatste handelsdag van de week. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ wonnen vrijdag terrein. De Nikkei ging met een winst van 1,1 procent het weekeinde in.

Aperam blijft profiteren van de gunstige prijsontwikkeling in de sector en zag de omzet en winst in het derde kwartaal sterk stijgen vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. Ten opzichte van de hoge niveaus in het tweede kwartaal bleven de resultaten vrijwel stabiel. Voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf op een lichte stijging van het bedrijfsresultaat ten opzichte van het derde kwartaal.

Tankopslagbedrijf Vopak wist zijn resultaten in het derde kwartaal te verbeteren ten opzichte van het tweede kwartaal. De opslagtanks van het bedrijf zaten gemiddeld voor 88 procent vol, gelijk aan vorig kwartaal, maar iets minder dan de 90 procent bezetting die in het derde kwartaal van vorig jaar werd bereikt.

Boskalis kampte afgelopen kwartaal met de coronamaatregelen in veel landen. Vooral de reisbeperkingen maken het volgens het bedrijf “onverminderd uitdagend” om projecten en schepen operationeel te houden. Boskalis boekte wel een hogere omzet en zag ook de vlootbezetting bij zowel de baggerdivisie als de offshore energieprojecten verbeteren.

De euro was 1,1443 dollar waard, tegen 1,1468 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 80,98 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 82,21 dollar per vat.