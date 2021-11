AstraZeneca wil winst gaan maken met zijn coronavaccin

Farmaceut AstraZeneca wil geleidelijk aan winst maken op het coronavaccin dat het bedrijf in samenwerking met de universiteit van Oxford heeft ontwikkeld. De Brits-Zweedse onderneming leverde de vaccins tot nu toe tegen de kostprijs, maar dat gaat veranderen nu er nog altijd extra bestellingen binnenkomen.

De aankondiging van AstraZeneca komt op het moment dat de onderneming met tegenvallende cijfers over het derde kwartaal kwam. Met de winsten op het coronavaccin wil het bedrijf de kosten van het vaccin compenseren. AstraZeneca beloofde eerder tijdens de pandemie geen winst te maken met zijn vaccin, maar gooit nu toch de prijzen omhoog, terwijl in veel landen de coronabesmettingen weer oplopen.

AstraZeneca wil alleen winst maken in rijkere landen. In landen met lage en middeninkomens zal het concern het vaccin veel langer tegen kostprijs blijven leveren. Het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford was een van de eerste die op de markt kwam. In december werd het middel in het Verenigd Koninkrijk goedgekeurd voor gebruik.