Elon Musk verkoopt nog meer aandelen Tesla

Topman Elon Musk van de fabrikant van elektrische voertuigen Tesla heeft nog meer aandelen van het bedrijf verkocht. In totaal gaat het deze week om een bedrag van ongeveer 5,7 miljard dollar, omgerekend ongeveer 5 miljard euro.

Volgens een melding bij de Amerikaanse beursautoriteit werd donderdag voor bijna 700 miljoen dollar aan aandelen Tesla verkocht door Musk. Hij vroeg zijn volgers op Twitter afgelopen weekend of hij aandelen Tesla moest verkopen en een meerderheid vond dat hij dat moest doen. Op de beurs in New York ging de koers van Tesla deze week hard onderuit, waardoor tientallen miljarden dollars aan beurswaarde verdampten.

De 50-jarige Musk heeft als grootaandeelhouder van het in 2003 opgerichte Tesla de afgelopen tijd enorm geprofiteerd van de sterke koersstijging van het aandeel. Persbureau Bloomberg schat zijn vermogen op ongeveer 294 miljard dollar, waarmee hij de rijkste man ter wereld is.