Lufthansa heeft alle coronasteun terugbetaald aan Duitse overheid

Lufthansa heeft alle coronasteun terugbetaald die het heeft ontvangen. Duitsland stemde aan het begin van de pandemie in met een steunpakket voor de Duitse luchtvaartmaatschappij. Lufthansa moest door de pandemie zijn toestellen aan de grond te houden en leed grote verliezen. Met het belastinggeld zijn volgens Lufthansa 100.000 banen gered.

Duitsland schoot te hulp met 9 miljard euro aan toegezegde steun. Lufthansa heeft uiteindelijk niet dat volledige bedrag gebruikt om overeind te blijven. De luchtvaartmaatschappij betaalde eerder al delen van de steun terug. De laatste terugbetaling betreft een bedrag van 1 miljard euro.

De Duitse overheid heeft bij het verlenen van de steun aan Lufthansa ook een flink belang in het concern opgebouwd. Na anderhalf jaar kan de Duitse regering nu een begin maken met het afbouwen van zijn belang van 14 procent. Binnen twee jaar zal Berlijn zijn belang in Lufthansa hebben afgebouwd, zo werd gemeld.

Lufthansa heeft voor het afbouwen van de staatslening flinke schulden opgebouwd op de financiƫle markten. Volgens Carsten Spohr, topman van Lufthansa zijn er nog veel uitdagingen. De schuld die op de financiƫle markten is aangegaan, kent een lagere rente dan de staatsleningen, die sterk zouden stijgen. Het overheidstoezicht gaat ook gepaard met strikte beperkingen op fusies en overnames en de beloning van bestuurders.

Het plan van Lufthansa om de lonen van piloten te verlagen stuitte op hevig verzet van de pilotenvakbond. De maatschappij kromp ook zijn vloot in en zei minder in nieuwe vliegtuigen te zullen investeren. Die maatregelen maken de positie van Lufthansa in West-Europa kwetsbaar ten opzichte van prijsvechters als Ryanair en Wizz Air die over veel geld beschikken.

Zodra Berlijn zijn belang heeft opgegeven, staat het Lufthansa vrij om deel te nemen aan de consolidatieslag die volgens analisten de Europese luchtvaart na de pandemie vorm zal krijgen. In het verleden werd Lufthansa al gelinkt aan de overname van het Scandinavische SAS, TAP uit Portugal en Alitalia-opvolger ITA.