Moederbedrijf vaccinmaker Janssen wil zich opsplitsen

Het Amerikaanse farmaceutische concern Johnson & Johnson (J&J) wil zich opsplitsen in twee aparte beursgenoteerde bedrijven. Dat bevestigde het moederbedrijf van vaccinmaker Janssen uit Leiden na berichtgeving over de opdelingsplannen door zakenkrant The Wall Street Journal. Het bedrijf hoopt met de opsplitsing meer waarde te creëren voor zijn aandeelhouders.

J&J wil verder gaan als puur geneesmiddelenbedrijf, waaronder dochterbedrijf Janssen Pharma, en de consumententak met merken als Band-Aid, Petit Marseillais, Tylenol en Listerine op eigen benen zetten. Volgens topman Alex Gorski zal de consumentdivisie binnen 18 tot 24 maanden worden afgestoten.

Hoe de afsplitsing er precies uit gaat zien, hoe het nieuwe bedrijf gaat heten en wie het gaat leiden, moet volgens de topman nog worden uitgewerkt. De beslissing van J&J komt nadat concurrenten als Pfizer en Merck, dat in Europa actief is onder de naam MSD, eerder al besloten om hun consumentenactiviteiten af ​​te stoten en zich volledig te richten op de sneller groeiende markt van geneesmiddelen.