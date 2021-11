Japanse autofabrikanten gaan racen met CO2-neutrale brandstoffen

De Japanse autofabrikanten Toyota en Mazda gaan racen met auto’s die worden aangedreven door verbrandingsmotoren die lopen op CO2-neutrale brandstoffen. De automakers zien deze als alternatief voor elektrisch rijden. De auto’s nemen dit weekend deel aan een drie uur durende wegrace.

Het evenement vindt plaats in Okayama in het westen van Japan, aldus de bedrijven. De auto die Toyota inzet wordt aangedreven door een motor op waterstof. De racende Mazda rijdt op biodiesel. Autoconcern Subaru zegt volgend jaar aan het evenement mee te willen doen met een motor die loopt op uit biomassa gewonnen synthetische brandstof.

Onder Japanse autofabrikanten heerst de opvatting dat een breed scala van voertuigtypen een rol kunnen spelen bij het koolstofvrij maken van de auto-industrie de komende jaren. Naast elektrische en hybride modellen gaat het ook om auto’s die rijden op waterstof.

De visie van de Japanners staat in contrast met die van andere autofabrikanten, zoals General Motors, Jaguar Land Rover en Volvo, die aankondigden op termijn alleen nog maar elektrische modellen te willen verkopen.

De inzet op motoren die aangedreven worden door CO2-neutrale brandstoffen is ook een poging om een deel van de honderdduizenden banen te redden die gerelateerd zijn aan verbrandingsmotoren en onderdelen van de krachtbronnen. Als de autosector volledig zou overschakelen op elektrisch rijden, zou dit vele Japanners hun baan kosten, is de verwachting.

Volgens Toyota hoeven traditionele motoren slechts op kleine punten te worden aangepast. Dan gaat het om het wijzigen van de brandstoftoevoer- en injectiesystemen, om ze geschikt te maken voor het rijden op waterstof, zo meldde het concern tijdens een briefing vorige maand.

Volgens Toyota is het praktisch onmogelijk om in 2040 wereldwijd louter nog uitstootvrije auto’s te verkopen. Het Japanse merk wijst erop dat in veel landen waar het zijn auto’s verkoopt zoals in AziĆ«, Latijns-Amerika en Afrika tegen die tijd vermoedelijk nog niet de infrastructuur is om elektrische en waterstofauto’s te kunnen gebruiken.

Toyota zette om die reden ook niet zijn handtekening onder afspraken in de sector om dat doel te bereiken. Behalve Toyota besloten ook Volkswagen, Renault-Nissan, Hyundai-Kia en Stellantis niet te tekenen. Dat laatste concern is het moederbedrijf van onder andere Fiat, Jeep, Opel en Peugeot.