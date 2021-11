Boeing stijgt, Tesla daalt op positief Wall Street

Boeing werd maandag hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse vliegtuigbouwer profiteerde van berichten dat de 737 MAX mogelijk binnenkort weer in gebruik kan worden genomen door Chinese luchtvaartmaatschappijen. Tesla verloor terrein nadat topman Elon Musk een hint gaf voor de verkoop van nog meer aandelen van de producent van elektrische auto’s.

Boeing dikte haast 4 procent aan. De Chinese luchtvaartautoriteiten zijn tevreden met de aanpassingen die vliegtuigbouwer Boeing heeft gedaan aan de 737 MAX. China is het enige grote land dat nog geen goedkeuring heeft gegeven voor een terugkeer van het toestel in het luchtruim.

Tesla daalde 2,6 procent. Musk hintte in een reeks tweets met de Amerikaanse senator Bernie Sanders, die een eerdere oproep om de superrijken meer belasting te laten betalen had herhaald, op de verkoop van nog meer aandelen. Musk verkocht afgelopen week in totaal voor meer dan 6,9 miljard dollar (6 miljard euro) aan aandelen Tesla. Dat deed hij na een Twitter-poll waarin hij zijn volgers vroeg of hij 10 procent van zijn belang in de autoproducent moest verkopen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 36.196 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4692 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,32 procent aan, tot 15.905 punten. Ook ging de aandacht uit naar de virtuele ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping.

Tyson Foods ging 1,2 procent omhoog. De Amerikaanse vleesproducent boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dankzij de sterk gestegen prijzen voor vlees. Oatly kelderde ruim 20 procent. De producent van havermelk en andere veganistische producten leed afgelopen kwartaal minder verlies, maar boekte veel minder omzet dan analisten hadden verwacht. Mede door toeleveringsproblemen verlaagde het bedrijf ook de omzetverwachting voor het hele jaar.

Dollar Tree werd meer dan 10 procent meer waard. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de activistische investeerder Mantle Ridge een belang heeft genomen in de keten van discountwinkels. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil Mantle Ridge dat het bedrijf maatregelen neemt om de aandelenkoers van het bedrijf te verhogen. Ook verhoogde Deutsche Bank zijn beleggingsadvies voor Dollar Tree.

De euro was 1,1439 dollar waard, tegen 1,1446 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 79,46 dollar. Brentolie werd 1,6 procent goedkoper op 80,88 dollar per vat.