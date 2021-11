Chinese vastgoedsector weer onder druk op beurzen

De aandelen van Chinese vastgoedontwikkelaars stonden maandag op de beurzen in Azië zwaar onder druk. Om door de vastgoedcrisis in China te komen verkopen de bedrijven aandelen, schrappen ze dividend en verkopen ze vastgoedbezittingen. De bedrijven is er alles aan gelegen cash te genereren om daarmee de geldnood te doorstaan. Het beeld op de Aziatische beurzen was op de eerste handelsdag van de week gemengd.

Het Chinese Sunac China Holdings verloor in Hongkong circa 10 procent van zijn beurswaarde. Het bedrijf heeft omgerekend ruim 830 miljoen euro opgehaald met de verkoop van nieuwe aandelen en de verkoop van een belang in zijn divisie voor vastgoedbeheer. China Aoyuan Group verloor circa een tiende van zijn beurswaarde nadat het vastgoed in Hongkong met verlies verkocht. Ook andere vastgoedbedrijven sloten met verlies nadat bleek dat de huizenprijzen in China sneller dan verwacht zijn gedaald. De beurs in Hongkong noteerde tussentijds een fractie lager.

Beleggers in China konden zich verder optrekken aan beter dan verwachte cijfers over de Chinese detailhandelsverkopen en de industriële productie. Zo stegen de winkelverkopen op jaarbasis met 4,9 procent. De industriële productie nam met 3,5 procent toe. De beurs in Shanghai daalde desondanks 0,1 procent.

In Tokio won de leidende Nikkei-index 0,5 procent. De economie van Japan kromp in het derde kwartaal harder dan verwacht. Het bruto binnenlands product daalde met 3 procent, waar rekening werd gehouden met een min van 0,8 procent. De Kospi in Seoul won dik 1 procent. Dat kwam mede door de winst van chipmaker SK Hynix die bijna 5 procent aan beurswaarde won.