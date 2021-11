Energieminister VAE sluit olieprijs van 100 dollar per vat uit

De prijs voor een vat olie zal het niveau van 100 dollar niet bereiken, zegt Suhail al-Mazrouei, de minister van Energie van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De prijs van olie is het afgelopen jaar fors gestegen, tot het hoogste niveau in drie jaar tijd. Inmiddels is de koers wat gedaald, onder meer door speculatie dat er meer olie op de markt komt als de Verenigde Staten zijn strategische voorraden gaat aanspreken.

Volgens Al-Mazrouei zal er komend jaar mogelijk zelfs sprake zijn van een overschot aan olie. “We hebben genoeg olie en er komt ook geleidelijk wat productie uit de Verenigde Staten van schalie-olie”, zo wist hij. Daarbij produceren de Verenigde Arabische Emiraten momenteel meer dan 4 miljoen vaten olie per dag en zal die productie ook toenemen, tot meer dan 5 miljoen vaten per dag rond 2030.

Op dit moment worden er circa 100 miljoen vaten per dag geproduceerd. Oliekartel OPEC, waar de Verenigde Arabische Emiraten ook onderdeel van uitmaken, en zijn bondgenoten kwamen eerder overeen om de productie vanaf december met 400.000 vaten per dag op te voeren. Die deal kwam tot stand op het moment dat de olievraag flink werd aangejaagd door een gebrek aan gas en steenkool in Europa en Aziƫ. Daardoor stapten energiebedrijven over op olie om de productie gaande te houden.

Het productieplan van de OPEC+, zoals de alliantie ook wordt genoemd, zal volgens Al-Mazrouei de komende weken niet meer veranderen, het zal niet minder worden maar ook niet meer. De Verenigde Staten riepen recentelijk om extra aanvoer om de prijzen wat meer af te laten koelen. Saudi-Arabiƫ, dat gezien wordt als leider van het oliekartel, wees echter op economische tegenwind die een nog hogere afzet niet zou rechtvaardigen.

De olieprijzen stonden maandag ietwat onder druk. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 80,02 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit onder meer het Midden-Oosten en de Noordzee, werd 1,2 procent goedkoper op 81,17 dollar per vat.