Herstel Duitse industrie loopt volgens ministerie vertraging op

Het herstel van de Duitse industrie loopt in het komende jaar vertraging op door de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen. Dat verwacht het Duitse ministerie van Economische Zaken. Wanneer die knelpunten worden opgelost, kan het economische herstel volgens het ministerie aanzienlijk versnellen. De eerste tekenen van verbetering van de problemen in de leveringsketen zouden al zichtbaar zijn.

De Duitse industrie heeft moeite om genoeg chips en halffabricaten, oftewel producten die gebruikt worden om andere goederen te maken, binnen te krijgen. De industriƫle productie van de grootste economie van Europa daalde mede daardoor in september met 1,1 procent in vergelijking met een maand eerder.

De orderportefeuilles van Duitse bedrijven zijn nog altijd goed gevuld.