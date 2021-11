Japan wil lokale chipproductie verdrievoudigen in 2030

De Japanse regering wil chipfabrikanten helpen om de productie van chips uit te breiden en het wereldwijde tekort aan halfgeleiders aan te pakken. Het doel van de regering is om de jaarlijkse omzet van de chipbedrijven die actief zijn in het land te verhogen tot ruim 13 biljoen yen, omgerekend zo’n 100 miljard euro. Dat is ongeveer drie keer zoveel als de omzet van 4,5 biljoen yen in 2020.

Het plan werd volgens persbureau Bloomberg door het Japanse ministerie van Economie, Handel en Industrie (METI) gepresenteerd aan topbestuurders uit het Japanse bedrijfsleven tijdens een bijeenkomst waarop de nationale strategie op het gebied van chips werd besproken. Bij de vergadering waren onder meer topman Junichi Miyakawa van techinvesteerder SoftBank en bestuursvoorzitter Nobuo Hayasaka van Kioxia Holdings, de chipdivisie van Toshiba, aanwezig. De bestuurders herhaalden de noodzaak van voortdurende overheidssteun aan de sector om gelijke tred te kunnen houden met de buitenlandse concurrentie.

De Japanse krant Yomiuri meldde eerder al dat de overheid meer geld wil uittrekken om de chipproductie van zowel lokale bedrijven als buitenlandse ondernemingen die in het land actief zijn, te verhogen. Japan is net als veel andere ontwikkelde economieën erg afhankelijk van halfgeleiders. Door het sterke wereldwijde economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar chips fors toegenomen, terwijl het aanbod beperkt is. Grote Japanse autobouwers als Toyota, Honda en Nissan kampen daardoor met productieverstoringen. Ook bedrijven als Sony en Nintendo hebben last van het chiptekort.

De Taiwanese chipmaker TSMC en het Japanse elektronicaconcern Sony kondigden onlangs aan samen een nieuwe chipfabriek te bouwen in Japan, met steun van METI. De Japanse regering moedigt bedrijven aan om meer van dit soort initiatieven te nemen. De Japanse minister van Economie Koichi Hagiuda liet weten dat de regering zal samenwerken met lokale industrieën en materiaalleveranciers om gunstige omstandigheden te creëren voor de chipsector.