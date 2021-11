Philips hard afgestraft op Beursplein 5

Philips is maandag op de beurs in Amsterdam keihard onderuitgegaan. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft het zorgtechnologieconcern om meer opheldering gevraagd over de problemen met beademingsapparatuur voor thuisgebruik door apneupatiënten. Het schuim dat in de apparaten zit om geluid te dempen kan gevaarlijk zijn. Niet alleen kan dat in kleine deeltjes breken, maar ook kan het bepaalde chemicaliën afgeven, bijvoorbeeld na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen. Philips zou mogelijk tekort zijn geschoten met risicoanalyses en procedures.

Philips is al begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu. In totaal gaat het om 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten. Philips had voor de kwestie al 500 miljoen euro gereserveerd, maar dat staat los van het geld dat het concern mogelijk kwijt is aan rechtszaken. Het aandeel Philips stond tegen het middaguur ruim 11 procent lager.

Verder ging de aandacht van beleggers uit naar Shell. Het olie- en gasconcern maakte bekend op papier volledig Britse te willen worden. Ook het hoofdkantoor moet naar Londen verhuizen. Volgens Shell moet de versimpeling van de structuur ervoor zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren. Beleggers konden de aankondiging wel waarderen en zette het aandeel 1,8 procent hoger.

Ahold Delhaize voerde de AEX-index aan met een winst van 2,3 procent. Het concern wil onlinewinkel bol.com naar de beurs in Amsterdam brengen. Ahold Delhaize bekeek het afgelopen jaar de strategische kansen voor bol.com en ziet in een beursgang onder meer toegang tot financiering om bol.com verder te laten groeien.

Heineken steeg 0,8 procent. De bierbrouwer wil de volledige controle verwerven over zijn branchegenoten Distell en Namibia Breweries (NBL). Met de overnames, waarmee miljarden zijn gemoeid, wil Heineken de concurrentie met rivalen als Anheuser-Busch InBev en drankenfabrikant Diageo beter aan kunnen gaan.

De AEX-index noteerde 0,1 procent hoger op 819,25 punten. De MidKap stond 0,3 lager op 1093,37 punten. Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis won 0,3 procent, nadat het een contract ter waarde van 450 miljoen euro binnensleepte voor een offshore windproject. De beurzen in Parijs en Frankfurt stonden tot 0,2 procent hoger. Londen stond een fractie lager.

De euro was 1,1449 dollar waard, tegen 1,1446 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 80,05 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 81,20 dollar per vat.