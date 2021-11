Tesla zakt op vlak Wall Street na tweets Elon Musk

Autofabrikant Tesla verloor maandag aan waarde op een vlak Wall Street. Topman Elon Musk gaf een hint voor de verkoop van nog meer aandelen van de maker van elektrische auto’s. Vorige week verloor het aandeel ook al 15 procent van zijn waarde.

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 36.087,45 punten. De breed samengestelde S&P 500 bleef volledig vlak op 4682,80 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde een fractie tot 15.853,85 punten.

Beleggers zetten Tesla 1,9 procent lager. Musk hintte in een reeks tweets met de Amerikaanse senator Bernie Sanders op de verkoop van nog meer aandelen. De topman van het bedrijf verkocht afgelopen week in totaal voor meer dan 6,9 miljard dollar (6 miljard euro) aan aandelen Tesla.

Boeing won 5,5 procent. De vliegtuigfabrikant lijkt dicht bij een oplossing te zijn voor problemen die de levering tegenhouden van twee van zijn belangrijkste vliegtuigen, de 787 en 737 MAX. De Chinese luchtvaartautoriteiten zijn tevreden met de aanpassingen die Boeing heeft gedaan aan de 737 MAX. China is het enige grote land dat nog geen goedkeuring heeft gegeven voor een terugkeer van het toestel in het luchtruim.

Webwinkelconcern Amazon maakte bekend een eerste grote klant voor Amazon Care te hebben binnengesleept. Het gaat om de Amerikaanse hotels van hotelconcern Hilton. Met Amazon Care kunnen gebruikers, werknemers van bedrijven, onder meer videochatten met een arts en in sommige steden zoals Seattle en Washington is een huisbezoek mogelijk. Het aandeel Amazon won 0,6 procent.

Platenmaatschappij Warner Music Group werd ruim 6 procent lager gezet. Het concern achter artiesten als Bruno Mars, Cardi B en Ed Sheeran presenteerde tegenvallende kwartaalcijfers. Softwarebedrijf Splunk verloor 18 procent nadat bekend werd gemaakt dat topman Doug Merritt aftreedt. Hij had zes jaar lang de leiding bij de onderneming.

Oatly kelderde bijna 21 procent. De producent van havermelk en andere veganistische producten leed afgelopen kwartaal minder verlies, maar boekte veel minder omzet dan analisten hadden verwacht. Mede door toeleveringsproblemen verlaagde het bedrijf ook de omzetverwachting voor het hele jaar.

De euro was 1,1359 dollar waard, tegen 1,1423 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 80,94 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 82,06 dollar per vat.