Toyota: hybride auto’s cruciaal voor verminderen uitstoot

Hybride auto’s die een verbrandingsmotor combineren met een elektrische motor die bijvoorbeeld met een stekker kan worden opgeladen, zullen een cruciale rol gaan spelen bij het verminderen van de uitstoot in het wereldwijde transport. Dat zegt vicevoorzitter Shigeru Hayakawa van Toyota, de grootste autofabrikant ter wereld. Hij geeft aan dat het vooral een hele klus gaat worden om de uitstoot van auto’s in bijvoorbeeld Zuidoost-Azië en Afrika echt te laten afnemen en ziet daar een belangrijke rol voor hybride modellen.

Hayakawa wijst er daarbij op dat volledig elektrische voertuigen goed geschikt zijn voor landen met hoge inkomens en een goede infrastructuur om ze op te laden. Daarbij noemde hij Europa en de Verenigde Staten, waar op dat vlak grote stappen zijn en worden gezet. Maar hij vraagt zich hardop af of dat in Zuidoost-Azië en Afrika de komende jaren gaat lukken. “Zullen deze markten in de toekomst volledig batterij-elektrische auto’s accepteren? Ik weet het niet, maar de komende vijf, tien, twintig jaar zal dat moeilijk zijn”, aldus Hayakawa.

De genoemde markten zullen nog lange tijd in grote mate afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en de bestaande infrastructuur, en dan is een hybride auto beter op de markt te krijgen en te gebruiken. Ook kosten hybride modellen over het algemeen minder. “In die zin zijn ze beter geschikt voor ontwikkelingsregio’s”, aldus de Toyota-bestuurder.

Toyota krijgt van milieugroeperingen flinke kritiek, omdat het al tijden het standpunt hanteert dat niet-elektrische auto’s een blijvende rol zullen blijven spelen op de automarkten. Grote autobouwers als het Amerikaanse General Motors streven er naar om over een jaar of twintig uitsluitend elektrische voertuigen aan te bieden. “Er wordt over ons geschreven alsof we tegen elektrische auto’s zijn en geobsedeerd zijn door verbrandingsmotoren, maar dat is niet waar”, aldus Hayakawa. Toyota wil bijvoorbeeld tegen 2025 zeven volledig elektrische modellen op de markt te brengen.