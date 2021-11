VNO-NCW: vertrek Shell enorme aderlating voor Nederland

VNO-NCW is teleurgesteld dat olie- en gasconcern Shell uit Nederland vertrekt. “Dit is een enorme aderlating voor Nederland. Met een vertrek van Shell verslechtert het Nederlandse vestigingsklimaat”, aldus de werkgeversvereniging in een reactie op de bekendmaking van Shell om het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen. Het bedrijf wordt op papier volledig Brits.

De aanwezigheid van hoofdkantoren van grote internationale bedrijven is volgens VNO-NCW een aantrekkingskracht voor bedrijvigheid van over de hele wereld. Andere grote bedrijven gingen Shell redelijk recent al voor, zo werd levensmiddelenconcern Unilever op papier al volledig Brits en ook informatie- en dataleverancier RELX ‘verhuisde’ naar het Verenigd Koninkrijk.

VNO-NCW zegt er wel begrip voor te hebben dat Shell “vanwege de energietransitie/verduurzaming veel sneller beslissingen moet kunnen nemen” en de huidige complexe aandeelhoudersstructuur helpt daar niet bij. “We hopen dat nog een oplossing is te vinden om Shell voor Nederland te behouden. Wij begrijpen dat Shell ervoor kiest de energietransitie te blijven aanjagen vanuit Nederland. Dat is belangrijk voor ons land”, aldus de organisatie.