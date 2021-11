Blok: kabinet kan niet achteroverleunen na besluit Shell

Na het besluit van Shell om op papier Brits te worden en het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen, was het “verwijtbaar” geweest als het kabinet “achterover was gaan leunen”. Dat zegt minister Stef Blok (Economische Zaken) op kritiek uit de Tweede Kamer dat het demissionaire kabinet heeft gepolst of er steun was voor het toch afschaffen van de belasting op dividend.

Het kabinet ziet het als een “gevoelig verlies” dat, in navolging van Unilever, ook Shell voor het Verenigd Koninkrijk kiest. Blok is maandagochtend met staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) gaan bellen met de zes middenpartijen VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.

Zo’n belrondje is “heel normaal”, zegt de bewindsman. “Dat hoort bij ons werk.” Daarbij is het niet meer dan logisch dat de dividendtaks werd benoemd. “Dit is de olifant in de kamer die we natuurlijk dan benoemen”, aldus Blok op harde kritiek van PvdA en GroenLinks. Hij wijst er daarnaast op dat ook de linkse partijen het vertrek van Shell betreuren.

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk zegt op zijn beurt dat het kabinet steeds naar zijn demissionaire status wijst als reden om terughoudend te zijn met structurele maatregelen. “Maar Shell vertrekt en binnen een ochtend is er contact met de PvdA en andere fracties”, verzucht de sociaaldemocraat. De ministersploeg heeft volgens hem “geen antwoord op de noden van de samenleving”, maar wil wel snel in actie komen om Shell in Nederland te houden.

Coalitiepartijen D66 en CDA willen van het kabinet juist meer visie op het vestigingsklimaat voor bedrijven.