Europese beurzen staan voor licht lagere opening

De Europese aandelenbeurzen beginnen dinsdag naar verwachting licht lager. Beleggers kijken uit naar enkele macro-economische cijfers zoals de economische groei in Nederland en de eurozone en later op de dag ook de Amerikaanse winkelverkopen. Verder waren er nog bedrijfscijfers te verwerken.

Ook ging de aandacht uit naar het gesprek tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping. Dat begon in een vriendelijke sfeer, waardoor beleggers in Aziƫ het zagen als een mogelijke stap naar warmere relaties tussen de twee landen. Door de handelsoorlog die Bidens voorganger Donald Trump begon is de sfeer tussen China en de Verenigde Staten al enige tijd onderkoeld.

Verder kwamen er ook positieve geluiden over de onenigheid tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanwege de afspraken rondom Noord-Ierland. De Britse premier Boris Johnson liet weten dat er nog altijd een akkoord mogelijk is. Johnson dreigt al enige tijd de afspraken rond Noord-Ierland op te zeggen als die niet worden aangepast.

Op het Damrak kwam techinvesteerder Prosus met een verwachting voor de cijfers die later deze maand komen. De geldschieter denkt, ondanks de verkoop van een deel van de aandelen in het Chinese techbedrijf Tencent, toch meer te gaan verdienen aan dat belang. De winst per aandeel zal tussen de 5 en 12 procent stijgen, denkt Prosus.

TKH opende de boeken en meldde een gestegen omzet en winst in het derde kwartaal. Het orderboek, dat al behoorlijk vol zat, groeide bovendien nog iets wat TKH optimistisch maakt voor de toekomst. Het technologiebedrijf merkte daarnaast op dat problemen in de toeleveringsketen, zoals chiptekorten, weinig invloed op de omzet hadden. Wel neemt die invloed de komende tijd nog wat toe.

Verder gaat de aandacht naar Philips uit. Het medisch technologiebedrijf verloor maandag nog ruim 10 procent aan waarde na berichten dat de Amerikaanse waakhond FDA de fabriek bezocht waar Philips zijn slaapapneu-apparaten maakte en daar meer problemen vond.

Elders in Europa komen ook nog de nodige bedrijven met cijfers zoals het Franse bouw- en telecomconcern Bouygues en het Britse telecombedrijf Vodafone. De euro was 1,1376 dollar waard, tegen 1,1423 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent meer waard op 81,52 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder en kostte 82,87 dollar per vat.