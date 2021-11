FNV: vergroening Tata noodzaak, maar niet ten koste werknemers

De staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden moet snel vergroenen, maar niet zonder dat er afspraken zijn gemaakt over de eventuele consequenties die deze verduurzamingsslag heeft voor het personeel. Dat vindt vakbond FNV, die daarover naar eigen zeggen al met Tata Steel in gesprek is.

De vakbond en het staalconcern zijn in afwachting van het definitieve rapport over de haalbaarheid van de groene plannen waarvoor strategisch adviesbureau Roland Berger is ingeschakeld. Volgens FNV zal dit rapport er voor het einde van het jaar zijn.

Als dan ook bekend is wat de gevolgen voor het personeel zijn van de verduurzaming, op het gebied van bijvoorbeeld baanzekerheid en eventuele omscholing, kan er wat FNV betreft snel een definitieve klap op worden gegeven, meldt bestuurder Cihan Lacin van FNV Metaal. Hij benadrukt dat de staalfabriek voor de grootste verandering staat in de historie van het bedrijf.

Volgens FNV staat Tata Steel welwillend tegenover het komen tot afspraken. Lacin stelt dat de definitieve beslissing over de verduurzaming van de staalfabriek niet hoeft te wachten op het fiat van een nieuw kabinet. Ook omdat Tata Steel als voorbeeld kan dienen voor andere bedrijven die voor een grote verduurzamingsopgave staan.