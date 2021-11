Groeicijfers geven beeld over herstel Nederlandse economie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt met cijfers over de economische groei in het derde kwartaal. Uit die eerste raming valt meer af te lezen over het verdere herstel van de Nederlandse economie na de coronacrisis. Ook worden cijfers over onder meer de handel en de consumptie door huishoudens gepresenteerd.

In de maanden juli tot en met september werd het grootste deel van de coronabeperkingen afgeschaft. Desondanks verwachten economen een aanzienlijk lagere groei op kwartaalbasis dan in het tweede kwartaal. Toen ging de economie nog 3,8 procent vooruit ten opzichte van de eerste drie maanden. Voor het derde kwartaal rekenen economen in doorsnee op een groei van 1,6 procent. Dat is te verklaren omdat de Nederlandse economie al bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis zit en de groei dus weer op normalere niveaus uitkomt.

In de cijfers over het derde kwartaal zijn de gevolgen van de laatste twee rondes van aanscherpingen van de coronamaatregelen, die pas in oktober begonnen, niet meegenomen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werd deze week nog iets positiever over de economische groei van Nederland in heel 2021. Ook de economen van het IMF hadden de extra coronabeperkingen nog niet meegenomen.