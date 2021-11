Meer verpakkingen gerecycled in Nederland in coronajaar 2020

Het recyclepercentage voor verpakkingen in Nederland is opnieuw gestegen in het coronajaar 2020. Doordat er vooral thuis werd geconsumeerd en veel meer online werd besteld kwam dat percentage uit op 82 procent.

Nederland voldoet daarmee volgens de Stichting Afvalfonds Verpakkingen, die verantwoordelijk is voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen van bedrijven in Nederland, aan de wettelijke doelstelling van 70 procent. Ook behoort Nederland tot de koplopers in Europa.

Volgens Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van Stichting Afvalfonds Verpakkingen, geven de cijfers over 2020 wel een “te rooskleurig beeld”. Door de toename van het huishoudelijk verpakkingsafval was er volgens haar een duidelijke verschuiving in de afvalverwerkingsketen. De algemeen directeur verwacht dan ook dat dit weer zal afnemen als mensen minder thuiswerken.

Ondanks de mooie resultaten in het afgelopen jaar dienen er volgens de Stichting Afvalfonds Verpakkingen nog veel stappen te worden gezet. Zo moeten verpakkingen nog beter recyclebaar worden gemaakt. De kunststofketen maakte wel een enorme ontwikkeling door en inmiddels worden gerecyclede plastic verpakkingen in tal van producten en verpakkingen gebruikt.

De Europese Unie schrijft met ingang van 2021 een nieuwe methode voor om het recyclingpercentage te berekenen. Binnen de nieuwe methodiek wordt er “dichter bij de werkelijkheid” gemeten door te kijken naar het volume dat overblijft na sortering. Dit geeft volgens Brussel een eerlijker beeld. Onder de nieuwe rekenmethode valt het recyclepercentage van Nederland lager uit. “We moeten dus alles op alles op zetten om de doelstellingen te blijven behalen”, aldus de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.