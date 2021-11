Randstad: helft werknemers zoekt nieuwe baan door pandemie

Door de coronapandemie zijn meer mensen hun werk- en privéleven opnieuw gaan bekijken. Meer dan de helft van de werknemers wereldwijd is op zoek naar een nieuwe baan. Ruim twee derde voelt zich door de pandemie gesterkt om de werk-privébalans te veranderen, meldt uitzendbureau Randstad op basis van onderzoek naar de arbeidsmarkt.

Een derde van de ondervraagde werknemers is actief op zoek en ruim een kwart is recent van baan gewisseld, aldus het uitzendbureau, dat voor de tweejaarlijkse Werkmonitor tienduizenden werknemers wereldwijd ondervroeg. Het merendeel van de ondervraagden zei ook meer helderheid te hebben over professionele doelen en meer flexibiliteit te willen in hun carrière als gevolg van de virusuitbraak.

Randstad-topman Jacques van den Broek: “Werknemers zijn door de pandemie zelfbewuster geworden, weten wat ze willen en ondernemen daar actie op.” Ook is de arbeidsmarkt volgens de topman veranderd, waardoor werknemers eisen kunnen gaan stellen. Werkgevers en beleidsmakers moeten volgens hem kijken hoe ze secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen versterken, door bijvoorbeeld meer flexibiliteit of thuiswerken te bieden. Zo kunnen werknemers hun werk passend krijgen rond hun persoonlijke en familieleven.

Azië laat de sterkste veranderingen in werk zien. Daar zegt 40 procent van de ondervraagden op zoek te zijn naar een nieuwe baan, tegenover een kwart in Noordwest-Europa. In Azië zijn ook meer mensen van baan gewisseld dan in welke andere regio ter wereld. Flexibiliteit staat in elke regio hoog op de wensenlijst.

De belangrijkste reden voor het veranderen van baan is stress. Bijna de helft van de ondervraagden zegt meer gestrest te zijn sinds de pandemie. In Azië wordt stress het meest genoemd, gevolgd door Latijns-Amerika. Noordwest-Europeanen ervaren minder stress.