Steenkoolbedrijven verwachten nog decennia vraag naar kolen

Topbestuurders van steenkoolproducenten blijven positief gestemd over de toekomst, ondanks de stappen die worden genomen door overheden om het gebruik van de fossiele en vervuilende brandstof te stoppen vanwege de zorgen over het klimaat. Volgens de bedrijven zal de vraag naar steenkool de komende decennia nog sterk blijven.

Topmensen van verschillende steenkoolbedrijven kwamen samen op een grondstoffenevenement in Singapore, dat werd georganiseerd door zakenkrant Financial Times. Uit een paneldiscussie kwam naar voren dat zij verwachten dat de vraag naar steenkolen in Aziƫ voorlopig sterk zal blijven en dat die toeneemt in Europa en Noord-Amerika nu de winter in aantocht is. De steenkoolprijzen zijn door die sterke vraag scherp gestegen.

Zo zegt de topman van het Amerikaanse Xcoal Energy dat hij denkt dat er nog zeker twintig tot dertig jaar vraag zal zijn naar steenkolen. Zijn collega van het Australische Whitehaven Coal stelt dat met name in de Aziatische regio steenkool een belangrijke energiebron is. Het gaat dan bijvoorbeeld om grote landen als China en India. Die landen weigeren dan ook het gebruik van steenkool te stoppen. Voorzitter Alok Sharma van de klimaattop COP26 in het Schotse Glasgow had gezegd dat het tijd was om “steenkool naar de geschiedenisboeken te verwijzen”.