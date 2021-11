Studie: coronavaccinmakers verdienen 1000 dollar per seconde

De farmaceutische concerns Pfizer, BioNTech en Moderna maken elke minuut een gezamenlijke winst van 65.000 dollar, oftewel ongeveer 1000 dollar per seconde, met hun coronavaccins. Dat heeft de People’s Vaccine Alliance (PVA), een coalitie die campagne voert voor bredere toegang tot coronavaccins, becijferd op basis van de kwartaalrapporten van de betreffende bedrijven.

De coalitie schat dat de drie farmaceuten dit jaar samen 34 miljard dollar aan winst vóór belastingen zullen boeken, oftewel 93,5 miljoen dollar per dag. De bedrijven hebben de overgrote meerderheid van hun doses aan rijke landen verkocht, terwijl ’s werelds armste landen grotendeels ongevaccineerd blijven.

“Het is obsceen dat slechts een paar bedrijven elk uur miljoenen dollars winst maken, terwijl slechts 2 procent van de mensen in lage-inkomenslanden volledig is ingeënt tegen het coronavirus”, zegt Maaza Seyoum van de African Alliance en de People’s Vaccine Alliance Africa.

Pfizer, BioNTech en Moderna hebben volgens de PVA hun monopolieposities gebruikt om prioriteit te geven aan de meest winstgevende contracten met de rijkste regeringen. Pfizer en BioNTech hebben minder dan 1 procent van hun totale leveringen aan lage-inkomenslanden geleverd, terwijl Moderna slechts 0,2 procent heeft geleverd.

De acties van de drie bedrijven staan in contrast met die van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca en Johnson & Johnson, het moederbedrijf van vaccinmaker Janssen uit Leiden, die hun vaccins op non-profitbasis hebben geleverd. De twee bedrijven hebben wel aangekondigd dat ze voorzien dat deze regeling in de toekomst zal worden beëindigd als de pandemie ten einde loopt.

De PVA, die naast de African Alliance onder meer bestaat uit Global Justice Now, Oxfam en UNAIDS, roept de farmaceutische bedrijven dan ook opnieuw op om hun vaccintechnologie over te dragen aan producenten in lage- en middeninkomenslanden via de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die stap zou volgens de coalitie het wereldwijde aanbod van vaccins kunnen vergroten, de prijzen verlagen en miljoenen levens redden. Meer dan honderd landen, waaronder de Verenigde Staten, steunen die stap, maar die wordt geblokkeerd door rijke landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.