Techinvesteerder Prosus koploper in hogere AEX-index

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam stond dinsdag op winst. Techinvesteerder Prosus was koploper in de hoofdindex. De onderneming, die volgende week met volledige halfjaarcijfers komt, gaf alvast een positief kijkje in de boeken.

De AEX op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 826,40 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1090,85 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.

Prosus ging 3,7 procent vooruit. Het bedrijf denkt, ondanks de verkoop van een deel van de aandelen in het Chinese techconcern Tencent, toch meer te gaan verdienen aan dat belang. Shell (plus 2,4 procent) zette de opmars voort. Het olie- en gasconcern liet maandag weten op papier volledig Brits te willen worden en het hoofdkantoor naar Londen te verhuizen.

Supermarktconcern Ahold Delhaize kampte met een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux en was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een min van 2,4 procent. Philips werd nog eens 0,8 procent lager gezet. Het medisch technologiebedrijf verloor maandag al ruim 10 procent aan waarde na berichten dat de Amerikaanse waakhond FDA de fabriek bezocht waar Philips zijn slaapapneu-apparaten maakte en daar meer problemen vond.

In de MidKap won TKH 0,5 procent. De technologiegroep zag de omzet en winst stijgen in het derde kwartaal. De problemen in de toeleveringsketen, zoals chiptekorten, hadden volgens het bedrijf weinig invloed op de omzet. Wel neemt die invloed volgens TKH de komende tijd nog wat toe. Kunstmestproducent OCI was de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een plus van 2,5 procent. Roestvrijstaalproducent Aperam sloot de rij met een min van 1,2 procent.

In Londen klom Diageo 2,4 procent. De Britse drankengroep, bekend van onder meer het merk Johnnie Walker, verhoogde tijdens een beleggersdag de omzetverwachting voor de komende jaren. Vodafone steeg 5,7 procent in Londen. Het Britse telecomconcern is wat positiever geworden over de resultaten in het hele boekjaar dankzij een sterke eerste jaarhelft.

De euro was 1,1355 dollar waard, tegen 1,1423 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 81,20 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 82,48 dollar per vat.