Walmart verwacht sterk feestdagenseizoen en verhoogt prognose

De Amerikaanse winkelketen Walmart rekent op een goed feestdagenseizoen. Het bedrijf verhoogde daarom zijn verwachtingen voor de omzet en winst over het hele jaar. In de afgelopen periode had Walmart wel enige last van leveringsproblemen, maar het bedrijf zette eigen schepen in om zijn voorraden aan te kunnen vullen.

Die stap zette de winstmarges van de keten wel wat onder druk. Omdat consumenten in de Verenigde Staten meer kochten bij de winkels, ging de omzet in het derde kwartaal met 4,3 procent omhoog tot 140,5 miljard dollar. Omgerekend is dat een kleine 134 miljard euro. De nettowinst viel door een eenmalige tegenvaller flink lager uit op 3,1 miljard dollar.

Voor het hele boekjaar, dat bij Walmart eind januari afloopt, gaat de winkelketen nu uit van een vergelijkbare omzetgroei in de VS van meer dan 6 procent. Daarbij wordt alleen gekeken naar winkels die een jaar geleden in dezelfde periode ook al open waren en worden nieuwe winkelopeningen of juist sluitingen van filialen buiten beschouwing gelaten.

Ook doe-het-zelfketen Home Depot kwam met cijfers en profiteerde van de niet-aflatende kluswoede van Amerikanen. Die begon tijdens de coronacrisis, toen veel mensen veel meer tijd thuis doorbrachten, maar de verwachting was dat de vraag naar bouwmaterialen zou afnemen zodra er weer meer mogelijk zou zijn. In het derde kwartaal steeg de omzet van Home Depot met bijna 10 procent tot 36,8 miljard dollar. Onder de streep bleef daar 4,1 miljard dollar van over, een vijfde meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.