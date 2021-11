Activistische investeerder Elliott heeft belang in Ahold Delhaize

De activistische investeerder Elliott Management heeft een belang van meer dan 3 procent opgebouwd in supermarktconcern Ahold Delhaize. De Amerikaanse investeerder, geleid door miljardair Paul Singer, steunt het plan van Ahold om onlinewinkel bol.com deels naar de beurs te brengen.

“We verwelkomen een constructieve dialoog met al onze aandeelhouders en waarderen hun inbreng”, zei een woordvoerder van Ahold tegen financieel persbureau Bloomberg. Ahold Delhaize wil bol.com deels naar de beurs in Amsterdam brengen om financiering op te halen en de onlinewinkel verder te laten groeien.

Bol.com zal een belangrijke rol blijven spelen in de strategische samenwerking met andere merken van Ahold Delhaize in de Benelux, benadrukte de onderneming eerder deze week. Ahold Delhaize zal verder op de lange termijn “significante controle” over de onlinewinkel behouden. De beursgang zal naar verwachting plaatsvinden in de tweede helft van 2022, onder meer afhankelijk van de marktomstandigheden.

Het activistische Elliott heeft zich al vaker laten gelden in Nederland. Zo splitste verffabrikant AkzoNobel een aantal jaar geleden onder druk van Elliott zijn chemietak af. Financieel dienstverlener NN Group staat sinds begin vorig jaar onder druk van de activistische investeerder, om meer waarde voor aandeelhouders te creƫren. Elliott roerde zich eerder ook bij de Duitse chemiereus Bayer en zou bij techconcern Twitter hebben aangedrongen op het vertrek van topman Jack Dorsey.