Britse inflatie loopt op tot hoogste niveau in tien jaar

De Britse inflatie is in oktober opgelopen tot het hoogste niveau in tien jaar. Consumenten in het Verenigd Koninkrijk waren gemiddeld 4,2 procent duurder uit voor goederen en diensten dan in dezelfde maand een jaar geleden. Vooral aan elektriciteit, gas en andere brandstoffen zoals benzine moest flink meer worden uitgegeven.

In september bedroeg de inflatie nog 3,1 procent en economen hadden voor oktober gemiddeld gerekend op een toename tot 3,9 procent. De Bank of England (BoE) hanteert een inflatiedoelstelling van 2 procent.

Het nieuwe inflatiecijfer zet de Britse centrale bank verder onder druk om zijn steunmaatregelen voor de economie af te bouwen om de prijsstijgingen te beteugelen. Begin november liet de BoE de rente nog ongewijzigd ondanks de hoge inflatie. Op de financiƫle markten werd juist rekening gehouden met een renteverhoging.

Kenners verwachten nu dat het rentetarief in het Verenigd Koninkrijk bij de beleidsvergadering op 16 december zal worden opgeschroefd. Het zou de eerste renteverhoging zijn van een grote belangrijke centrale bank sinds het begin van de coronacrisis. In de eurozone wordt tot en met volgend jaar nog geen renteverhoging voorzien en de Amerikaanse Federal Reserve zal de rente naar verwachting op z’n vroegst pas na de zomer van 2022 verhogen.

Gouverneur Andrew Bailey van de BoE verklaarde maandag nog “zeer ongerust” te zijn over de inflatievooruitzichten en dat de beleidsmakers van de centrale bank eerder deze maand heel dicht bij een renteverhoging waren.