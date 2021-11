Continental ontslaat financieel directeur om sjoemeldieselzaak

De Duitse fabrikant van banden en auto-onderdelen Continental heeft financieel directeur Wolfgang Schäfer met onmiddellijke ingang ontslagen. Dat gebeurde vanwege tekortkomingen die naar boven waren gekomen bij een onderzoek van de Duitse justitie naar de rol die Continental heeft gespeeld bij het sjoemeldieselschandaal bij Volkswagen.

Dat Duitse openbaar aanklagers Continental onderzochten was al langer bekend. Ze deden de afgelopen jaren enkele invallen bij het bedrijf uit Hannover. Op welke tekortkomingen van de onderdelenproducent ze zijn gestuit, is echter niet duidelijk.

Continental is de op een na grootste onderdelenproducent van Europa. Het Duitse bedrijf is al jarenlang een leverancier van Volkswagen en leverde ook onderdelen die in VW-dieselmotoren werden gebruikt. De sjoemelsoftware waarmee de motoren tijdens tests van toezichthouders schoner waren dan bij normaal gebruik werd echter geleverd door concurrent Bosch.