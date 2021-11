ECB waarschuwt voor uitbundigheid op markten nu economie herstelt

De steeds verder oplopende prijzen op de vastgoedmarkt en de aandelenbeurzen vormen volgens de Europese Centrale Bank (ECB) een risico voor de financiële stabiliteit in de eurozone. Ook de risico’s die worden genomen door niet-bancaire instellingen, de toegenomen kredietverlening en de lage vaccinatiegraad in sommige delen van de wereld zijn een bedreiging voor het eurogebied.

Hoewel de risico’s op korte termijn zijn afgenomen vanwege het economisch herstel van de coronacrisis, stapelen de kwetsbaarheden zich wel op met mogelijk ernstige gevolgen, aldus de in Frankfurt gevestigde centrale bank.

“De zorgen hebben met name betrekking op de uitbundigheid op de krediet-, activa- en huizenmarkten, evenals de hogere schuldniveaus van bedrijven en overheden die een erfenis zijn van de pandemie”, verklaarde de ECB in haar Financial Stability Review. De term uitbundigheid is een verwijzing naar een uitspraak van voormalig voorzitter van de Federal Reserve Alan Greenspan, die de zogeheten dotcom-bubbel in de jaren negentig omschreef als “irrationele uitbundigheid”.

De economie van de eurozone is sterk hersteld sinds de laatste update van de financiële stabiliteit van de ECB in mei. De aandelenmarkten bewegen rond recordniveaus, waarbij met name risicovollere segmenten een toenemende vraag van beleggers zien. De ECB benadrukte ook de groeiende kwetsbaarheden in de vastgoedmarkt, vooral voor landen waar de huizenprijzen voor de pandemie al hoog waren.

De markten zijn volgens de centrale bank dan ook “meer vatbaar voor een correctie”. Ook waarschuwde de bank dat beleggingsfondsen, verzekeraars en pensioenfondsen te maken zouden kunnen krijgen met “aanzienlijke kredietverliezen” als hun blootstelling aan bedrijfsschulden met een lagere kredietwaardering verslechtert.

Daarnaast zorgen verstoringen van de wereldwijde toeleveringsketens en het schrikbeeld van nieuwe lockdowns om de meest recente virusgolf in te dammen, voor nieuwe uitdagingen. “De pandemie blijft een van de belangrijkste risico’s voor de economische groei”, aldus ECB-vicevoorzitter Luis de Guindos.

Buiten Europa vormt een groeivertraging in China een risico, ook al hebben de schuldproblemen van de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande volgens de ECB tot dusver slechts beperkte gevolgen gehad voor de vooruitzichten. Het rapport onderstreepte ook het risico van een hardnekkig hoge inflatie, maar ging niet in op het monetaire beleid vóór de belangrijke rentevergadering van de centrale bank in december.