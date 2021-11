Kleine uitslagen verwacht bij opening beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen lijken woensdag met kleine koersuitslagen te gaan openen. De aandacht van beleggers gaat onder meer uit naar nieuwe cijfers over de inflatie in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. In Amsterdam openden de Poolse aanbieder van postkluisjes InPost en logistiek vastgoedbedrijf CTP de boeken over de afgelopen periode. Verder houden uitzender Randstad en technologiebedrijf TKH beleggersdagen.

In Aziƫ lieten de beurzen een overwegend negatief beeld zien. De Nikkei-index in Tokio verloor 0,4 procent, mede door tegenvallende cijfers over de Japanse export. Ook de Hang Seng in Hongkong stond in het rood, net als de markten in Seoul en Sydney.

Randstad meldde dat het bedrijf goed gepositioneerd is voor verdere winstgevende groei en dat het positieve momentum doorzet in de tweede helft van dit jaar, ondanks de onzekerheden door de coronapandemie. Volgens Randstad ging de omzet in oktober flink omhoog en worden de financiƫle doelstellingen voor de langere termijn gehandhaafd. TKH kondigde een strategische update aan, waarbij voor 2025 onder meer wordt gemikt op een omzet van meer dan 2 miljard euro.

CTP zei dat de winst in de eerste negen maanden van dit jaar met 92 procent is gestegen tot bijna 318 miljoen euro. De ontwikkelaar en verhuurder van logistiek vastgoed is vooral actief in Centraal- en Oost-Europa. InPost heeft naar eigen zeggen sterke kwartaalresultaten behaald, met meer marktaandeel. Het kleine softwarebedrijf TIE Kinetix kwam ook nog met cijfers.

Maritiem dienstverlener SBM Offshore maakte bekend dat het een contract heeft gekregen van ExxonMobil voor de bouw van een vierde productieschip voor winning van olie voor de kust van het Zuid-Amerikaanse Guyana. De olieproductie door dat schip moet in 2025 gaan beginnen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot dinsdag met een winst van 0,4 procent op 826,50 punten. Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger in de hoofdindex. De MidKap steeg 0,2 procent tot 1092,15 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent. Londen verloor 0,3 procent. Op Wall Street werden winsten tot 0,8 procent op de koersenborden gezet, geholpen door beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen.

De euro was 1,1303 dollar waard, tegen 1,1338 dollar bij het Europese slot van de handel een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 80,29 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 82,00 dollar per vat.