Lowe’s stijgt, Target daalt op Wall Street na resultaten

Lowe’s werd woensdag flink hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse doe-het-zelfconcern, na Home Depot de grootste in de Verenigde Staten, verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar na sterke verkopen in het derde kwartaal. De kwartaalcijfers van supermarktconcern Target vielen daarentegen niet in de smaak bij beleggers.

Lowe’s dikte 3,8 procent aan, terwijl Target 4 procent verloor. Target boekte meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Het bedrijf waarschuwde echter voor enige margedruk door de stijgende kosten als gevolg van toeleveringsproblemen en hogere lonen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 36.057 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde ook 0,2 procent tot 4692 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent, tot 15.962 punten.

De vaccinmakers Pfizer en BioNTech stegen 0,5 en 2,6 procent. De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA zal volgens The New York Times nog deze week een besluit nemen over de goedkeuring van de boosterprik van het coronavaccin dat de twee farmaceuten samen hebben ontwikkeld. Ook is het Witte Huis volgens de krant van plan miljarden dollars te investeren om de vaccinproductie in de VS uit te breiden. Novavax steeg 2,6 procent nadat de Europese medicijnentoezichthouder begon met het bekijken van de gegevens over het coronavaccin van het bedrijf.

GlaxoSmithKline daalde 0,1 procent en Vir Biotechnology steeg 7,3 procent. De farmaceuten hebben contracten getekend met een waarde van ongeveer 1 miljard dollar voor de verkoop van hun behandelingen tegen Covid-19 aan de Amerikaanse overheid.

Lucid daalde 2,5 procent. De start-up voor elektrische auto’s werd dinsdag 24 procent meer waard en streefde daarmee qua marktwaarde het Amerikaanse autoconcern Ford Motor voorbij. Tesla dikte 0,7 procent aan. Topman Elon Musk heeft nog eens voor 973 miljoen dollar aan aandelen in de maker van elektrische auto’s verkocht.

Creditcardmaatschappij Visa daalde ruim 5 procent. Volgens persbureau Bloomberg accepteert webwinkelconcern Amazon vanaf volgend jaar geen betalingen meer via creditcards van Visa die zijn verstrekt in het Verenigd Koninkrijk. Met de stap wil Amazon de transactiekosten terugdringen.

De euro was 1,1313 dollar waard, tegen 1,1338 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 79,98 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 81,92 dollar per vat.