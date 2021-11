Media: McLaren wees overnamebod van Audi af

McLaren heeft een eerste overnamebod van Audi afgewezen omdat dit te laag was. Volkswagen-onderdeel Audi beraadt zich nu op een mogelijk hoger bod en gaat kijken of dat financieel interessant is, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Bronnen van persbureau Reuters bevestigen de interesse, maar geven aan dat het nog wel tot volgend jaar kan duren voordat er eventueel een deal voor een overname of samenwerking wordt bereikt. Audi zou ook nog kunnen kiezen voor een samenwerking met een ander Formule 1-team zoals Red Bull of Williams.

Al dit weekeinde verschenen er mediaberichten over een overname. Audi zou niet alleen de tak die sportwagens maakt willen overnemen, maar ook de Formule 1-renstal. De investeerders achter McLaren zouden het echter nog niet eens zijn of ze het bedrijf willen verkopen of via een overname door een lege beurshuls naar de beurs willen brengen.

Audi liet al eerder weten “regelmatig idee├źn voor samenwerkingen te overwegen”. McLaren hield het tot nu toe bij een verklaring dat “er niets was veranderd aan de eigendomsstructuur”.