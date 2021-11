Juridisch geschil aandeelhouders maakt einde aan Allure Energie

Energiebedrijf Allure Energie heeft faillissement aangevraagd. Daarmee is Allure de derde energieleverancier in korte tijd die bezwijkt. Eerder vielen Welkom Energie en Enstroga al om. Anders dan bij die twee waren niet de gestegen prijzen voor energie reden voor het faillissement, maar zorgde een strijd tussen aandeelhouders ervoor dat niet meer betrouwbaar stroom en gas kon worden geleverd.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte woensdag bekend de vergunning van Allure in te trekken. Daarmee worden de contracten van de circa 600 klanten beƫindigd. Klanten krijgen volgens Allure automatisch een nieuwe leverancier. Tot die tijd blijft Allure energie leveren.

Omdat Allure faillissement heeft aangevraagd zullen klanten die een hoog termijnbedrag vooruit hebben betaald of nog een welkomstbonus of cashback tegoed hebben, dit geld mogelijk niet of niet geheel ontvangen, waarschuwt de toezichthouder.

De curator van Allure heeft tot 26 november de tijd om een andere energieleverancier bereid te vinden de klanten van het bedrijf over te nemen. Lukt dit niet, dan worden de klanten verdeeld over alle andere energieleveranciers. Gedupeerde klanten hebben tot uiterlijk 1 december de tijd om zelf over te stappen van energieleverancier.

Voor de maand december zal Allure geen geld incasseren. Het bedrijf roept klanten op om de termijnbetaling van november niet terug te halen. Dit geld wordt verrekend met de eindafrekening. Allure wijst erop dat het bedrijf tot en met november energie levert, en daarmee aan zijn contractuele verplichting heeft voldaan. Dat geldt voor die periode ook voor consumenten, aldus het bedrijf. Het is aan de curator om te bezien of er nog een eindafrekening volgt.

Welkom Energie en Enstroga vielen eerder om door de oplopende prijzen van stroom en gas. Daardoor werden zij gedwongen tegen hogere prijzen energie in te kopen. De hogere kosten mochten ze niet eenzijdig op het bordje van klanten leggen.