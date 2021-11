Overwegend lagere koersen op beurzen Azië

De aandelenbeurzen in Azië gingen woensdag overwegend omlaag, ondanks de winsten die werden behaald door de beursgraadmeters op Wall Street. In Japan stonden de autobouwers onder druk door de zwakkere yen. Ook kwamen er cijfers over de Japanse export die slechter uitvielen dan verwacht.

De Nikkei-index in Tokio eindigde met een min van 0,4 procent op 29.685,66 punten. De yen staat op het laagste niveau tegenover de dollar in meer dan vier jaar. Daardoor komen de buitenlandse winsten van Japanse exportbedrijven onder druk te staan. Zo verloren autofabrikanten Mazda, Mitsubishi, Toyota, Nissan en Honda tot 1,8 procent aan waarde. Machinebouwer Komatsu leverde 1,2 procent in.

De export van Japan ging in oktober met 9,4 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de zwakste toename van de export van de derde economie van de wereld in acht maanden. Dat komt vooral door een lagere uitvoer van Japanse auto’s als gevolg van de productieverstoringen bij autofabrikanten door de chiptekorten. De auto-export kelderde met bijna 38 procent.

De Hang Seng in Hongkong ging 0,6 procent omlaag. De Chinese webwinkel Alibaba en maaltijdbezorger Meituan daalden tot 2 procent. De beurs in Shanghai won 0,3 procent. In Sydney zakte de All Ordinaries 0,7 procent. Commonwealth Bank of Australia, de grootste bank van het land, kwam met tegenvallende kwartaalcijfers en verloor daarop 8 procent. In Seoul werd de Kospi 1,2 procent lager gezet.