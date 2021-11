Rabobank: verstoringen zeevracht houden nog wel even aan

De problemen op de markt voor zeevracht zullen nog wel even aanhouden. Dat schatten economen van Rabobank in. De kenners wijzen erop dat de wereldwijde distributie van zeecontainers uit evenwicht is. Dat komt door de annulering van afvaarten van schepen, die op zijn beurt weer leiden tot capaciteitsbeperkingen en daarmee weer tot meer annuleringen.

Rabobank stelt dat inspanningen van logistiek dienstverleners om de distributieketens te normaliseren niet genoeg zullen zijn voor een snel herstel. Volgens de bank zullen de problemen tot in 2022 duren. Momenteel liggen er volgens de bank duizenden containerschepen voor de kust van Noord-Amerika, Europa en Aziƫ te wachten op een ligplaats. Dat zorgt voor verdere verstoppingen.

De eerdere blokkade van het Suezkanaal, havensluitingen door corona-uitbraken en stroomtekorten in China hebben de problemen erger gemaakt. Nu speelt ook de drukte vanwege de feestdagen een rol. De grote vraag naar spullen zet de zeevaart verder onder druk.

Door de grote vraag naar vrachtruimte stijgen ook de prijzen. Volgens Rabobank is er maar beperkte ruimte voor hogere tarieven. De bank verwacht dat de markt de komende zes tot twaalf maanden blijvend rekening moet houden met “hoge tarieven en lage betrouwbaarheid”.