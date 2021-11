Rusland wacht geduldig na vertraging Nord Stream 2-pijpleiding

Rusland stelt geduld te hebben na de laatste tegenslag over de controversiële Nord Stream 2-pijpleiding, nadat Duitsland het goedkeuringsproces tijdelijk heeft stopgezet. “De certificering van Nord Stream 2 is een vrij ingewikkeld proces en dit was vanaf het begin bekend”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. “Het was dan ook duidelijk dat we geduld moesten hebben.”

Het certificeringsproces van de pijpleiding in de Oostzee werd dinsdag opgeschort vanwege een juridische hindernis. De Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur concludeerde dat de uitbater van de gaspijplijn Nord Stream 2 geen Duits bedrijf was en dat is wel een vereiste volgens de Duitse wet.

Om het goedkeuringsproces te hervatten, moet de in Zwitserland gevestigde exploitant van Nord Stream 2 een Duitse dochteronderneming oprichten die het Duitse deel van de pijpleiding zal bezitten en exploiteren. Hoelang het certificeringsproces stilligt, hangt af van hoe snel die situatie is aangepast.

De goedkeuring van de Duitse toezichthouder is een van de laatste stappen voor de ingebruikname van de pijpleiding die naar verwachting de Russische gaslevering aan Duitsland zal verdubbelen. Door de vertraging is het wel onwaarschijnlijker geworden dat Nord Stream 2 de gastekorten in Europa deze winter kan helpen verlichten.

De Europese gasprijzen liepen woensdag dan ook verder op, na de sterke opmars een dag eerder. In Nederland verhandelde maandtermijncontracten voor gas, die gelden als een standaard, stegen zo’n 6 procent tot het hoogste niveau in een maand tijd. Dinsdag werd gas al 18 procent duurder.

De Nord Stream 2-pijpleiding is omstreden. Volgens critici, waaronder de Verenigde Staten, wordt Europa door de pijpleiding te afhankelijk van Rusland voor de gasvoorziening en krijgt Moskou daarmee een diplomatiek wapen in handen. Bovendien kan Rusland met de nieuwe pijplijn westerse bondgenoten als Oekraïne buitenspel zetten. Die landen ontvangen nu nog vergoedingen voor het gas dat over hun grondgebied wordt vervoerd.