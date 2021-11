Uitzender Randstad stijgt in licht hogere AEX

Uitzender Randstad stond woensdag bij de winnaars in een licht hogere AEX-index van de beurs in Amsterdam. Randstad houdt een beleggersdag en kwam met een update over de gang van zaken die werd gewaardeerd door beleggers. Ook technologiebedrijf TKH zat in de lift na een strategische update op zijn beleggersdag. De Poolse aanbieder van postkluisjes InPost meldde tegenvallende vooruitzichten en het aandeel ging hard omlaag op het Damrak.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een plusje van 0,2 procent op 828,03 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 1086,68 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen licht, Londen daalde 0,2 procent na cijfers over de Britse inflatie.

Randstad steeg 0,5 procent. Het bedrijf zei goed gepositioneerd te zijn voor verdere winstgevende groei en stelt dat het positieve momentum doorzet in de tweede helft van dit jaar, ondanks de onzekerheden door de coronapandemie. Volgens Randstad ging de omzet in oktober flink omhoog en worden de financiƫle doelstellingen voor de langere termijn gehandhaafd.

Chiptoeleverancier ASMI was de grootste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van 1,7 procent. Sterkste daler in de AEX was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 0,8 procent.

In de MidKap won TKH 3,3 procent en stond daarmee bovenaan. Het bedrijf gaf aan voor 2025 onder meer te mikken op een omzet van meer dan 2 miljard euro. InPost was de grootste daler bij de middelgrote fondsen met een min van 12 procent. De onderneming sprak van goede prestaties in het derde kwartaal, met meer marktaandeel. Wel werden de verwachtingen voor het gehele jaar verlaagd.

Maritiem dienstverlener SBM Offshore maakte bekend dat het een contract heeft gekregen van ExxonMobil voor de bouw van een vierde productieschip voor winning van olie voor de kust van het Zuid-Amerikaanse Guyana. De olieproductie door dat schip moet in 2025 gaan beginnen. SBM Offshore ging 1,8 procent vooruit in de MidKap. Bij de kleinere bedrijven op het Damrak zakte logistiek vastgoedbedrijf CTP 0,5 procent na resultaten.

De euro was 1,1316 dollar waard, tegen 1,1338 dollar bij het Europese slot van de handel een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 80,36 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 82,08 dollar per vat.