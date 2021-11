Visa omlaag op Wall Street door ruzie met Amazon

Creditcardbedrijf Visa is woensdag lager gezet op Wall Street. De creditcards van het bedrijf die in het Verenigd Koninkrijk zijn uitgegeven worden vanaf volgend jaar niet meer geaccepteerd door webwinkel Amazon. Dat bedrijf vindt dat de kosten die Visa in rekening brengt, die na de brexit flink zijn opgeschroefd, te hoog zijn.

Amazon denkt volgens mediaberichten ook na over het stopzetten van zijn deal met Visa voor creditcards met de naam Amazon erop. De webwinkel zou die voortaan met concurrent Mastercard willen uitgeven. Visa verloor 4,7 procent en Mastercard daalde 2,8 procent. Ook dat bedrijf verhoogde zijn Britse tarieven namelijk al en beleggers zijn bang dat Amazon ook Britse Mastercard-creditcards in de ban doet.

De Dow-Jonesindex daalde 0,6 procent tot 35.931,05 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,3 procent omlaag, tot 4688,69 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 0,3 procent in en sloot op 15.921,57 punten.

Lowe’s werd 0,4 procent hoger gezet . Het Amerikaanse doe-het-zelfconcern verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar na sterke verkopen in het derde kwartaal. De kwartaalcijfers van supermarktconcern Target vielen daarentegen niet in de smaak bij beleggers. Dat bedrijf boekte meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht, maar waarschuwde ook dat de winsten onder druk staan door de stijgende kosten als gevolg van toeleveringsproblemen en hogere lonen. Target verloor 4,8 procent.

De vaccinmakers Pfizer en BioNTech stegen 2,6 en 5,4 procent. De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA zal volgens The New York Times nog deze week een besluit nemen over de goedkeuring van de boosterprik van het coronavaccin dat de twee farmaceuten samen hebben ontwikkeld. Ook is het Witte Huis volgens de krant van plan miljarden dollars te investeren in de vaccinproductie in de VS. Novavax steeg bijna 8 procent nadat het een aanvraag voor goedkeuring van zijn coronavaccin had ingediend bij de Europese medicijnentoezichthouder.

Biotechbedrijf Cassava Sciences verloor haast een kwart van zijn waarde. Het bedrijf wordt onderzocht door beurswaakhond SEC omdat het resultaten van een test met zijn experimentele Alzheimermedicijn zou hebben gemanipuleerd.

De euro was 1,1320 dollar waard, tegen 1,1310 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent goedkoper op 78,35 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent minder op 80,54 dollar per vat.