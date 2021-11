Winkelbrancheclubs: koopfestijn uitsmeren, geen QR-verplichting

Koopjesfestijn Black Friday, maar ook andere piekmomenten rond de feestdagen, moeten ook dit jaar worden uitgesmeerd over meerdere dagen. Die oproep hebben winkelbrancheverenigingen als RND, INretail en Euretco aan hun achterban gedaan. Verder zijn de winkeliers nog altijd niet te spreken over de QR-verplichting die mogelijk in de winkelstraat gaat gelden.

Demissionair premier Mark Rutte zei tijdens het coronadebat op dinsdagavond al dat de winkels de uitverkoopacties zoals Black Friday zo veel als mogelijk zullen spreiden. Later op woensdag wordt in de Tweede Kamer onder meer gesproken over de invoering van een coronatoegangsbewijs voor winkels.

Volgens Eus Peters, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), is de achterban “maximaal” opgeroepen om piekbelasting in de winkelstraat te voorkomen. Peters wijst daarbij op grote ketens als IKEA, Decathlon, H&M en Intersport, die afzien van Black Friday-acties. MediaMarkt heeft het over Black Friday-week. “Veel bedrijven doen er niet aan mee”, aldus Peters.

Peters kijkt met spanning naar het debat waar over de verplichte QR-code in de winkelstraat wordt gepraat. Hij wijst erop dat het kabinet dinsdag al schermde met een nationale invoering ervan. Volgens Peters is het niet mogelijk om bij 56.000 voordeuren van winkels op de QR-code te gaan controleren. De winkelstraat is volgens Peters geen bron van besmettingen. “We zouden willen dat wij als winkels konden bijdragen. Maar dat kunnen we niet.”

Volgens INretail zien winkelbedrijven het niet zitten om politieagent te spelen. INretail-directeur Jan Meerman verwacht een hoop “discussies, ruzies en ander gedoe” aan de voordeuren. “De discussie die in het parlement gevoerd moet worden, verplaats je naar de winkeldeur.” Veiligheid van de medewerkers heeft voor hem de hoogste prioriteit.

Verder wijst Meerman ook op de uitvoerbaarheid als winkels belast worden met de controle. “In de sector staan momenteel 30.000 tot 35.000 vacatures open. Worden winkels verplicht de QR-codes te controleren, dan moeten we op zoek naar nog eens 30.000 tot 35.000 mensen. Die zijn er gewoonweg niet.”

De winkelbranche praat begin volgende week met het kabinet. Daarbij moet volgens INretail worden gezocht naar een werkbare oplossing. Dat zou volgens Meerman kunnen door een QR-verplichting in te voeren waarbij het aan handhavers is om te controleren. Een volledige lockdown moet volgens hem koste wat kost worden voorkomen.