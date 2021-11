Yellen verlengt deadline Amerikaans schuldplafond tot 15 december

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen heeft de deadline voor het schuldplafond van de overheid verlengd tot 15 december. De verlenging moet het Congres meer tijd geven om de schuldlimiet van de overheid te verhogen. In oktober had het Huis van Afgevaardigden goedkeuring gegeven voor een verhoging van het schuldplafond tot 3 december.

De Amerikaanse regering zit dicht tegen de grens aan van het totale bedrag dat ze mag lenen. Als het plafond niet op tijd wordt opgeschroefd, kan het land niet meer aan alle financiële verplichtingen voldoen.

Yellen zei in een brief aan congresleiders dat de aanpassing van de deadline is “gebaseerd op onze meest recente informatie”, waarbij ze verwees naar belastinginningen en inkomstengegevens van de schatkist. Volgens Yellen moet het ministerie van Financiën in staat zijn om op 15 december een bedrag van 118 miljard dollar, zo’n 104 miljard euro, over te maken naar het Highway Trust Fund, een maand nadat president Joe Biden zijn omvangrijke infrastructuurwet heeft ondertekend. De overdracht zou niet meetellen in de schuldlimiet, aangezien de fondsen zouden worden belegd in niet-verhandelbare schatkistpapieren.

“Hoewel ik er een hoge mate van vertrouwen in heb dat de schatkist in staat zal zijn om de Amerikaanse regering tot 15 december te financieren en de Highway Trust Fund-investering te voltooien, zijn er scenario’s waarin de schatkist met onvoldoende resterende middelen zou blijven om de operaties van de Amerikaanse regering na deze datum te financieren”, zei Yellen. Ze herhaalde haar oproep aan het Congres om de schuldlimiet “zo snel mogelijk” te verhogen of op te schorten om het volledige vertrouwen en de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten te behouden.

De verlenging van de deadline geeft de Democraten in het Congres wat meer ademruimte, aangezien ze ook nog een plan van 1,75 biljoen dollar voor de uitbreiding van het sociale vangnet in de VS, klimaatverandering en het onderwijs willen goedkeuren. Meerderheidsleider Chuck Schumer zei dat de Democraten in de Senaat ernaar streven om deze zogeheten Build Back Better-wetgeving vóór Kerstmis goed te keuren.