ABN AMRO vindt commercieel directeur bij ING

Annerie Vreugdenhil wordt de nieuwe commercieel directeur Personal & Business Banking van ABN AMRO. Ze krijgt ook een plek in de raad van bestuur van de bank. Vreugdenhil komt over van concurrent ING, waar ze verschillende leidinggevende functies heeft bekleed en actief was als hoofd innovatie.

Vreugdenhil werkt al meer dan dertig jaar in de bankensector. “Ik ben ontzettend blij dat Annerie ons team komt versterken”, zegt topman Robert Swaak van ABN AMRO. “Haar brede ervaring op het gebied van bankieren en innovatie maakt Annerie bij uitstek geschikt.”

Vreugdenhil bekleedt vanaf 1 maart volgend jaar haar nieuwe functie en treedt dan toe tot het bestuur van de bank. De benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.