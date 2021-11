Alibaba heeft last van corona, concurrentie en regelgeving

Het Chinese techbedrijf Alibaba heeft de afgelopen periode veel last gehad van corona-uitbraken en toegenomen concurrentie. Ook de toegenomen regelgeving vanuit de Chinese overheid zat het bedrijf, dat onder meer bekend is van de gelijknamige webwinkel, dwars.

In het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar ging de omzet met 29 procent omhoog, wat veel minder was dan analisten hadden verwacht, en kwam uit op ruim 200 miljard yuan. Omgerekend is dat een kleine 28 miljard euro. De winst kelderde echter met 81 procent. Dat kwam voor een groot deel omdat de belangen die Alibaba heeft in andere ondernemingen flink minder waard werden.

De omzetgroei viel bij veel onderdelen tegen, zoals bezorgdienst Cainiao, maar ook bij de grote webwinkels Taobao en Tmall, waar de omzet met 3 procent vooruitging. Dat heeft onder meer te maken met de toegenomen concurrentie. JD.com en Pinduoduo geven veel geld uit om klanten los te weken bij Alibaba. Pinduoduo haalde Alibaba eerder dit jaar al in als het winkelplatform met de meeste actieve klanten op jaarbasis.

Tegelijkertijd zorgen nieuwe corona-uitbraken in China en de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het virus tot stilstand te brengen voor nieuwe hoofdbrekens voor de webwinkel. Zo groeiden de consumentenuitgaven in de afgelopen periode minder hard door lockdowns.

De groeivertraging bij Alibaba houdt vermoedelijk ook in het lopende kwartaal aan. Die periode omvat Singles Day, een Chinees koopjesfestijn dat belangrijk is voor Alibaba. Tijdens de afgelopen editie van die dag zette Alibaba 8,5 procent meer om dan een jaar eerder, maar dat was wel de traagste groei in jaren.