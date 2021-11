Elon Musk ziet eerste ruimtevlucht SpaceX begin 2022

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk, zal begin volgend jaar de eerste testvlucht naar de ruimte uitvoeren van zijn Starship-raket en verwacht in 2022 meerdere lanceringen te doen. Dat zei oprichter Musk tijdens een virtuele bijeenkomst met leden van de National Academy of Sciences.

De kans op succes van de eerste vlucht in een baan om de aarde is volgens Musk echter relatief laag. Het bedrijf lanceert zijn Starship in januari of februari en verwacht later in 2022 een twaalftal testvluchten naar de ruimte te doen. “Het is de grootste raket die ooit is ontworpen en we zijn dicht bij onze eerste lancering”, aldus Musk.

De roestvrijstalen raket en de superzware aandrijvingen eronder zullen “snel en volledig herbruikbaar” zijn, verklaarde Musk, die deze combinatie “de heilige graal van raketten” noemde. Starship is ontworpen om 100 ton vracht en mensen in een baan om de aarde te vervoeren tegen een fractie van de kosten van eerdere ontwerpen.

SpaceX is van plan om een aangepaste versie van de raket te gebruiken om NASA-astronauten in 2025 of later op de maan te laten landen als onderdeel van het Artemis-programma. SpaceX wil uiteindelijk honderden tonnen aan voorraden en mensen naar Mars vervoeren om Musks doel, het bouwen van een bewoonde stad op Mars, te verwezenlijken.

SpaceX heeft de Starship-raket tijdens verschillende testvluchten gelanceerd tot een hoogte van ongeveer 10 kilometer vanaf de productielocatie in Zuid-Texas. Voor de ruimtevlucht is het bedrijf van plan om één keer rond de aarde te cirkelen en de raket vervolgens in de Stille Oceaan te laten vallen, ongeveer 100 kilometer ten noordwesten van Kauai, een eiland van Hawaï.

Musk herhaalde tijdens de bijeenkomst dat de mensheid in zijn ogen een tweede planeet nodig heeft, gezien de risico’s waarmee de aarde wordt geconfronteerd, zoals kernwapens, grote kometen, pandemieën, dalende geboortecijfers, kunstmatige intelligentie en religieus extremisme.