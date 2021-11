Essent verhoogt energierekening in 2022 met 17,50 euro per maand

Energiebedrijf Essent gaat de energierekening voor een gemiddeld huishouden met een variabel contract volgend jaar met 17,50 euro per maand verhogen. In december krijgen klanten informatie over het persoonlijke effect op hun maandbedrag, aldus Essent.

Op 1 januari past Essent het variabele tarief voor stroom en gas aan. Klanten met een contract met variabele tarieven betalen dan voor gas 1,11 euro per kuub en voor stroom 0,2525 euro per kilowattuur. Bij een gemiddeld jaarlijks verbruik van 1400 kuub gas en 3000 kilowattuur betekent dit 656 euro extra per jaar, aldus het bedrijf.

De overheid gaat de stijging van de energietarieven voor een belangrijk deel compenseren. Daardoor betaalt een huishouden met een gemiddeld verbruik volgend jaar 446 euro minder energiebelasting. De jaarlijkse energierekening gaat hierdoor bij Essent gemiddeld netto 210 euro omhoog.

“Essent doet er alles aan om de energierekening van klanten betaalbaar te houden. Door slim in te kopen, weten we de stijging van de energiekosten zoveel mogelijk te beperken voor onze klanten met een variabel tarief”, aldus commercieel directer Boudewijn den Herder in een toelichting.