Ford gaat samenwerking aan met chipbedrijf GlobalFoundries

Autofabrikant Ford Motor gaat een samenwerking aan met chipbedrijf GlobalFoundries. Daarmee hoopt het Amerikaanse Ford zich te kunnen verzekeren van ononderbroken leveringen van nieuwe chips voor zijn auto’s. Door wereldwijde chiptekorten moest niet alleen Ford, maar ook veel branchegenoten, al herhaaldelijk fabrieken stilleggen.

GlobalFoundries is een van de grootste chipmakers ter wereld en levert al halfgeleiders aan Ford. Wat de nieuwe samenwerking precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Er komt in elk geval geen gezamenlijk bedrijf en de twee bedrijven zullen ook niet over en weer belangen nemen. Behalve leveringen van chips zouden de twee bedrijven ook samen willen werken aan onderzoek en ontwikkeling.

Voor GlobalFoundries kan dat een opstap betekenen naar een belangrijkere rol als leverancier van de autosector. Daarmee gaat het de concurrentie aan met bedrijven als NXP en STMicroelectronics.