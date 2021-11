Heropening horeca goed nieuws voor Lucas Bols, drank wel duurder

Dranken- en likeurenproducent Lucas Bols merkt duidelijk de heropening van de horeca in zijn resultaten. De onderneming zag de omzet in de eerste helft van haar gebroken boekjaar met 70 procent stijgen. Daarbij waren de verkopen weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Wel merkt het bedrijf dat de kosten van logistiek en grondstoffen stijgen, waardoor marges onder druk staan. Om dit te ondervangen heeft Lucas Bols de prijzen verhoogd.

Lucas Bols is onder meer producent van jenevermerk Bols, likeuren als PassoĆ£ en Galliano en Damrak Gin. Het bedrijf verkocht in de zes maanden tot en met september voor 45,6 miljoen euro aan dranken. Met name in de Verenigde Staten groeide Lucas Bols hard. Daar was sprake van een verdrievoudiging van de omzet. In vergelijking met de resultaten voor de crisis steeg de omzet daar met bijna 60 procent. De winst van de onderneming steeg naar 7,7 miljoen euro, van 1,9 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder.

In Japan en Zuidoost-Aziƫ ondervindt Lucas Bols nog altijd de belemmeringen van de crisis. Ook bij de verkoop op bijvoorbeeld luchthavens zijn de gevolgen nog altijd goed te merken.

De onderneming verwacht dat het herstel in de tweede helft van het boekjaar verder doorzet. Daarbij zullen kosten voor materialen en logistiek verder stijgen. Lucas Bols verwacht daarom druk op de winstmarges.