Just Eat Takeaway wil Amerikaans Grubhub niet verkopen

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (JET) heeft geen plannen om zijn Amerikaanse dochteronderneming Grubhub te verkopen. Volgens topman Jitse Groen van het in Amsterdam genoteerde JET is het bedrijf wel actief op zoek naar samenwerkingspartners.

JET kocht Grubhub in juni voor een bedrag van 7,3 miljard dollar (6,4 miljard euro). Sinds de overname wordt het maaltijdbestelbedrijf aanhoudend geconfronteerd met beleggers die vinden dat Grubhub weer verkocht moet worden vanwege concurrentiedruk in de VS en bij de kernactiviteiten in Europa.

Groen zei woensdag dat hij naar “alles kijkt” om het bedrijf sterker te maken, waaronder samenwerkingen met logistieke bedrijven of grote Amerikaanse supermarktketens. Op het gebied van bezorging voor supermarkten verwacht Groen sowieso snel met een aankondiging te komen. “We gaan heel groot worden in boodschappen”, aldus Groen, die via een videoverbinding sprak tijdens een conferentie van Morgan Stanley.

Groen vertrouwt er verder op dat JET zijn marktaandeel in Duitsland kan verdedigen tegen concurrenten zoals DoorDash. Dat Amerikaanse bedrijf kondigde onlangs aan het in Finland gevestigde Wolt over te nemen voor een bedrag van 8 miljard dollar. Daarmee betreedt DoorDash de Europese markten.