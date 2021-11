Omzet bouwsector stijgt, ook bouwmaterialenindustrie groeit

De bouw heeft in het derde kwartaal 6 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet in de hout- en bouwmaterialenindustrie steeg met 7,8 procent nog harder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Welk deel van de omzetgroei te danken was aan de gestegen prijzen voor veel bouwmaterialen vermeldt het statistiekbureau niet.

De omzetgroei in de bouw komt voor rekening van de burgerlijke en utiliteitsbouw, dat zijn bedrijven die woningen, kantoren en zaken als scholen en overheidsgebouwen neerzetten, en gespecialiseerde bouwbedrijven. Die twee deelsectoren hadden hun vierde kwartaal van groei op rij. De grond-, water- en wegenbouw zag de omzet juist met haast 10 procent dalen. Ook in deze deelsector is dat een trend die al voor het vierde kwartaal bezig is. Daarbij speelt de stikstofproblematiek een grote rol.

Het aantal faillissementen in de bouwsector kwam in de maanden juli, augustus en september uit op 69, tegen 92 bankroeten een jaar eerder. Sinds juli vorig jaar daalt het aantal bedrijven dat failliet gaat elke maand.

Het afgelopen kwartaal werden vergunningen voor de bouw van bijna 14.400 nieuwe woningen afgegeven. Dat is ruim 13 procent minder dan een jaar eerder, wat de eerste daling is sinds de laatste drie maanden van 2019.