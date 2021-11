Prijs van koffiebonen naar nieuwe piek

De prijs van koffie blijft maar stijgen. Arabicabonen, die gebruikt worden door de meeste koffieketens zoals Starbucks, zijn dit jaar al 85 procent duurder geworden. Die langdurige stijging heeft verschillende oorzaken. Eerder dit jaar zorgden droogte en onverwachte vorst in Braziliƫ voor kleinere oogsten. Maar ook de hogere prijzen om de koffiebonen te vervoeren spelen een rol.

Dat de stijging doorzet heeft ook te maken met de manier waarop de markt werkt. Handelaren die gokten op prijsdalingen, moesten de afgelopen tijd toegeven dat die dalingen er niet inzaten. Door vervolgens hun verliezen af te dekken veroorzaakten ze een verdere toename van de koffieprijs.

In New York werden termijncontracten voor arabicabonen donderdag 1,5 procent meer waard en piekten op 2,38 dollar per pond. Dat was de hoogste prijs sinds 2012. De goedkopere robustakoffie, die veelal voor kant-en-klare koffiedrankjes wordt gebruikt, werd 0,4 procent meer waard.