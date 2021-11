Topman modehuis Prada wil stokje in drie jaar overdragen aan zoon

Patrizio Bertelli, de topman van het Italiaanse modehuis Prada, is van plan om de leiding in de komende drie jaar over te dragen aan zijn zoon Lorenzo. Met de stap wil de 75-jarige Bertelli het modemerk onder familiecontrole houden.

“Lorenzo heeft de juiste instelling voor de baan”, zei Bertelli in een interview met persbureau Bloomberg. De 33-jarige Lorenzo is de zoon van Bertelli en Miuccia Prada, die sinds de jaren zeventig samenwerken om het in Milaan gevestigde bedrijf om te vormen tot een van ’s werelds meest prestigieuze modemerken. “Het is aan hem om te beslissen wanneer hij het overneemt”, aldus Bertelli. Het modehuis werd in 1913 door Miuccia’s grootvader Mario opgericht als een in Milaan gevestigde leverancier van tassen, koffers en reisaccessoires.

Lorenzo is in 2017 begonnen bij het bedrijf en werd in mei dit jaar benoemd tot lid van de raad van bestuur. Momenteel is hij verantwoordelijk voor de sociale, milieu- en economische aspecten en de marketingactiviteiten van het modeconcern.

Het opvolgingsplan is een duidelijk signaal dat de familie van plan is de leiding te behouden over het bedrijf. Volgens Bertelli is Prada dan ook niet van plan om zich aan te sluiten bij een van de wereldwijde luxeconglomeraten, zoals LVMH, bekend van Louis Vuitton en Dior, of Gucci-moederconcern Kering. Ook hoeft Prada volgens de topman niet op zoek naar een financiƫle investeerder omdat het geen extra kapitaal nodig heeft. De Prada Holding van de familie bezit ongeveer 80 procent van het in Hongkong genoteerde concern.

Prada is een van de vele Italiaanse familiebedrijven die de laatste tijd te maken hebben gehad met opvolgingsvraagstukken en de druk voelen van grote concurrenten die op ze azen. Zo liet mode-icoon Giorgio Armani in september weten dat onafhankelijkheid essentieel is voor zijn groep. Ook zei topman Alfonso Dolce van Dolce & Gabbana vorige maand dat zijn bedrijf van plan is onafhankelijk te blijven om zijn creatieve vrijheid te behouden.

Prada kondigde donderdag een plan aan om de omzet met ongeveer 10 procent per jaar te verhogen. Het concern wil daarmee in de komende vier tot vijf jaar een omzet van 4,5 miljard euro behalen. Bertelli verwacht daarnaast dat de omzet en winst in 2021 hoger uitvallen dan in 2019, onder voorbehoud van “dramatische gebeurtenissen” die verband houden met een heropleving van de coronapandemie.